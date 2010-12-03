Кадыров приглашает украинский бизнес в Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ назвал одним из главных итогов уходящего года значительное улучшение украинско-российских отношений.

В комментарии УНИАН Р.КАДЫРОВ сказал: "Восстановление взаимопонимания между руководством Украины и РФ, возрождение атмосферы добрососедства и сотрудничества в отношениях двух государств – в интересах наших народов".

Отвечая на вопрос о скандале, разгоревшемся в декабре 2009 года (относительно негативных заявлений президента Чечни об Украине – УНИАН), Р.КАДЫРОВ отметил, что никогда не ставил под сомнение независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. "Я руковожу республикой, которая пережила две страшные военные кампании, разрушительные последствия которых мы ликвидируем до сих пор. Такой трагедии я не могу пожелать ни одному народу", - отметил он.

По мнению Р.КАДЫРОВА, государственному руководству Украины и РФ "хватило силы, мужества, мудрости и ответственности", чтобы преодолеть внешнее давление и возродить традицию добрососедства. Политик выразил уверенность, что в 2011 году межгосударственные отношения выйдут на качественно новый уровень. "Наша дружба будет подкреплена конкретными проектами взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он.

Глава Чечни предложил украинским инвесторам и предприятиям принять участие в восстановительных строительных проектах в республике. "У нас есть много соглашений с зарубежными инвесторами, желающими вложить средства в наши проекты. В настоящее время многие проекты уже реализуются. Мы будем рассматривать каждое поступившее к нам предложение", - подчеркнул он.

Р.КАДЫРОВ рассказал, что согласно планам правительства Чеченской Республики, 2011 год станет переломным для экономики. Будет завершено восстановление всех разрушенных в военный период объектов, начнется реализация планов развития курортно-туристического хозяйства. В частности, в горных районах республики начнется строительство горнолыжных курортов мирового класса. В Грозном планируется построить крупнейший в СНГ культурно-развлекательный комплекс с аквапарком и цирком на полторы тысячи зрителей. В Шалинском районе запланировано строительство трех постоянно действующих детских оздоровительных лагерей.

Президент Чечни пригласил украинских бизнесменов к участию в этих и многих других проектах.