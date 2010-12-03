Медведев намекнул, что документы WikiLeaks против оценок МИД РФ - цветочки

Документы, обнародованные WikiLeaks, демонстрируют цинизм внешней политики США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

«Вы знаете, мы не параноики и не связываем российско-американские отношения с какими-либо утечками. Хотя эти утечки показательны – они показывают всю меру цинизма тех оценок и, зачастую, тех суждений, которые превалируют во внешней политике различных государствах, в данном случаи я имею ввиду США», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Они имеют право на такие суждения, но когда они становятся публичными, - это способно нанести ущерб внешнеполитическим связям и в целом отразиться на общем духе отношений», - подчеркнул он.

В то же время Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что не видит в этом «ничего критичного».

«Суждения и оценки бывают разными. Я думаю, что если бы, не дай Бог, в СМИ просочились некоторые оценки, которые дает МИД РФ, российские спецслужбы, в том числе нашим американским партнерам, они бы тоже получили массу удовольствия. Но надо ли это? На мой взгляд дипломатия - тихая вещь, как и банковский бизнес, и должна осуществляться на соответствующих принципах», - сказал он.

В свою очередь, С.БЕРЛУСКОНИ отметил, что эта утечка связана с тем, что «функционеры», работающие на локальном уровне хотят показать своими депешами, что они хорошо проинформированы о делах.

«Из-за этого они часто берут информацию, появляющеюся на страницах печати, и трансформируют ее в конфиденциальные ноты для передачи в свои центральные службы», - сказал он.

По его мнению, этим сообщениям не нужно придавать сверх важности.

«Конечно, они (сообщения) раздражают, потому, что приводят к расширенному комментариям со стороны печати, но в конце-концов они не приведут к изменению тех сложившихся отношений между заинтересованными странами», - сказал премьр Италии.

Напомним, проект WikiLeaks получил широкую известность благодаря публикациям с 2006 по 2009 годы сотен тысяч секретных документов, касающихся действий армии США в Ираке и Афганистане. Последняя серия утечки WikiLeaks была опубликована 28 ноября 2010 года. Она включала около 250 тысяч депеш, составленных американскими дипломатами, которые работали в разных странах мира. Среди этих материалов - документы, угрожающие репутации властных структур различных стран мира, в частности Китая и России. Упоминаются также и фамилии известных политиков из Украины.

Основатель WikiLeaks Джулиан АССАНЖ стал фигурантом внутреннего расследования, которое проводится Министерством юстиции США и Пентагоном. Он был также объявлен в международный розыск по запросу Швеции.