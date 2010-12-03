Еврокомиссия раскрыла «сговор фармацевтов»

Европейская комиссия провела 30 ноября необъявленные инспекции в помещениях «ограниченного количества» компаний, действующих на фармацевтическом рынке в ряде стран-членов ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Комиссия имеет основания полагать, что эти компании, действуя самостоятельно или совместно, могли искусственно задерживать появление генериков (препаратов-аналогов) на рынке.

В случае подтверждения этого факта, отмечает Еврокомиссия, это может свидетельствовать о нарушении антимонопольного законодательства ЕС, запрещающего ограничительную бизнес-практику и злоупотребление доминирующей позицией на рынке.

Необъявленные проверки являются предварительным действием в проведении антимонопольных расследований.

Еврокомиссия не объявляет компании, подвергнувшиеся проверкам.