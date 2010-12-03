ЕС улучшит обмен информацией о террористических угрозах

Министры по вопросам юстиции и внутренних дел стран-членов ЕС на своем заседании высказались за улучшение обмена информацией о террористических угрозах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в принятом на заседании Совета министров заключении.

В документе, в частности, содержится требование к странам - членам ЕС информировать друг друга об изменении национального уровня угроз как можно быстрее, но не позднее, чем официальное объявление об этом.

Кроме того, страны-члены должны сообщать об изменениях уровня угроз Европейский совместный центр ситуаций, а также, по желанию, сообщать дополнительную информацию, объясняющую причины изменения уровня угроз.

При этом министры высказали мнение, что сам центр должен немедленно информировать остальные страны - члены ЕС об изменениях уровня угроз в том или ином государстве-члене.

Министры считают, что такой обмен информацией будет полезным в рамках реализации стратегии противодействия терроризму.