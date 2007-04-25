Еврокомиссия хочет видеть Украину привилегированным партнером ЕС

Европейская комиссия хочет видеть Украину привилегированным партнером Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге комиссар ЕС по вопросам занятости, социальных дел и равенства шансов Владимир ШПИДЛА.

“В рамках переговоров по новому усиленному соглашению Еврокомиссия намерена продолжать усиливать отношения с Украиной, которая должна стать привилегированным партнером ЕС”, - сказал он, выступая во время заслушивания Европарламентом позиций Совета ЕС и Еврокомиссии по поводу ситуации в Украине.

В.ШПИДЛА отметил, что с момента Помаранчевой революции Украина и ЕС значительно приблизились, а политика соседства имеет значительный успех в Украине, интенсифицирует политический диалог, а Еврокомиссия даже увеличила финансирование программ в Украине в рамках финансовых инструментов Европейской политики соседства.

Комиссар ЕС также отметил, что комиссия стремится заключить новое соглашение, которое подчеркнет важность Украины для Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, с 5 марта 2007 года Украина и ЕС ведут переговоры о новом усиленном соглашении, которое должно заменить действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершается в начале 2008 года.