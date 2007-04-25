Еврокомиссия хочет видеть Украину привилегированным партнером ЕС
Шпидла выступил на заседании Европарламента
Европейская комиссия хочет видеть Украину привилегированным партнером Европейского Союза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге комиссар ЕС по вопросам занятости, социальных дел и равенства шансов Владимир ШПИДЛА.
“В рамках переговоров по новому усиленному соглашению Еврокомиссия намерена продолжать усиливать отношения с Украиной, которая должна стать привилегированным партнером ЕС”, - сказал он, выступая во время заслушивания Европарламентом позиций Совета ЕС и Еврокомиссии по поводу ситуации в Украине.
В.ШПИДЛА отметил, что с момента Помаранчевой революции Украина и ЕС значительно приблизились, а политика соседства имеет значительный успех в Украине, интенсифицирует политический диалог, а Еврокомиссия даже увеличила финансирование программ в Украине в рамках финансовых инструментов Европейской политики соседства.
Комиссар ЕС также отметил, что комиссия стремится заключить новое соглашение, которое подчеркнет важность Украины для Евросоюза.
Как сообщал УНИАН, с 5 марта 2007 года Украина и ЕС ведут переговоры о новом усиленном соглашении, которое должно заменить действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершается в начале 2008 года.