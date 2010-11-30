США настаивают на ужесточении санкций против КНДР

Вашингтон надеется, что санкционный комитет Совета безопасности ООН активизирует работу по ужесточению режима международного эмбарго в отношении КНДР в связи с последними действиями Пхеньяна в ядерной сфере.

Как передает РИА «Новости», об этом заявила журналистам постоянный представитель США при ООН Сьюзан РАЙС после консультаций Совбеза по вопросу о выполнении действующих санкций против Северной Кореи.

"Мы осуждаем недавние действия Пхеньяна в ядерной сфере... Мы ожидаем, что комитет по санкциям Совета безопасности ООН активизирует свою работу по поиску варианта ужесточения санкций в отношении КНДР в связи с недавними действиями в ядерной сфере", - сказала С.РАЙС.

В середине ноября США со ссылкой на снимки, сделанные со спутников, а также на данные своих экспертов, заявили, что КНДР создает предприятие по обогащению урана в ядерном исследовательском центре в Йонбене (в 100 км севернее Пхеньяна). В апреле 2009 года КНДР осуществила пуск баллистической ракеты, а в мае провела ядерное испытание. В ответ на эти действия СБ ООН ужесточил санкции, введенные против Пхеньяна в 2006 году после первого подземного атомного взрыва. Северная Корея незамедлительно вышла из шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова (РФ, США, КНР, Япония, Северная и Южная Кореи) и заявила о возобновлении ядерной программы.

Теперь США, по словам С.РАЙС, намерены добиваться еще большего ужесточения санкций. "Недавние действия Северной Кореи в ядерной сфере представляют собой явное нарушение Пхеньяном его обязательств в соответствии с договоренностями 2005 года... Соединенные Штаты осуждают эти действия КНДР. Мы выступаем за то, чтобы Совет безопасности в ближайшее время приступил к рассмотрению вопроса о возможном усилении режима действующих санкций", - отметила С.РАЙС.

Она также вновь заявила об осуждении Вашингтоном артиллерийского обстрела северокорейской стороной южнокорейского острова Йонпхедо, который произошел 23 ноября. "Мы продолжаем призывать Северную Корею прекратить безответственные действия против своих соседей, полностью соблюдать условия перемирия и уважать свои международные обязательства. Мы продолжим работать вместе с мировым сообществом для поддержания мира и стабильности в этом регионе и одновременно будем противостоять той угрозе, которую представляют продолжающиеся действия Северной Кореи в ядерной сфере", - сказала постпред США при ООН.