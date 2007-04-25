Ельцина хоронят как когда-то царя (фоторепортаж)

В Москве готовятся к похоронам бывшего российского президента Бориса Ельцина, который умер в понедельник после сердечного приступа.

Тело Ельцина выставлено в соборе Христа Спасителя в центре Москвы, куда приходят тысячи людей.

Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, в отличие от большинства советских лидеров, которых по традиции хоронили в Кремлевской стене.

Впервые от 1894 года, когда хоронили царя Александра ІІІ, похороны руководителя России освятила Русская православная церковь.

Столица России готовится к похоронам, которых еще никогда не видела. Борис Ельцин был первым демократически избранным президентом России и символизм вокруг его смерти намеренно отличается от символизма похорон советских лидеров.

Его тело лежит в центральном храме Москвы Христа Спасителя, который был отстроен во время его президентства.

Тысячи людей пришли отдать дань уважения Борису Ельцину перед похоронами в среду. Однако, прощание происходит без эмоционального увлечения человеком, который не только принес России демократию, но и экономический кризис.

Даже, те россияне, которые пришли попрощаться с бывшим президентом признают, что его период при власти был отмечен рядом ошибок.

Би-Би-Си

Фото АР