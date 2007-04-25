Конгресс США начал процедуру импичмента вице-президента Чейни
08:59, 25 апреля 2007Мир
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Кусинич внес три статьи
|Ричард ЧЕЙНИ
Предложение об этом было внесено конгрессменом-демократом от штата Огайо Дэнисом КУСИНИЧЕМ. По его словам, он представил три статьи импичмента в Юридический комитет Палаты представителей США. Д.КУСИНИЧ обвиняет Д.ЧЕЙНИ в подтасовке разведывательной информации и вовлечении США в военную кампанию в Ираке.
Комитет представителей должен рассмотреть обращение конгрессмена и решить, были ли предоставлены достаточные основания для расследования по вопросу об импичменте.
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