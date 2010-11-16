ДТП в Египте: погибла украинка, еще четверо пострадали

В результате ДТП в Египте 15 ноября погибла одна гражданка Украины и пострадали четверо украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, авария микроавтобуса, который перевозил украинских, российских и белорусских туристов по маршруту Хургада - Сафага, произошла в результате взрыва заднего колеса.

Четверо граждан Украины получили травмы разной степени тяжести. Им была оказана неотложная помощь в госпитале Сафаги, после чего они были транспортированы в международную больницу в Хургады, где они сейчас находятся.

Состояние здоровья украинских граждан удовлетворительное, угрозы их жизни нет.

Вопросом репатриации тела погибшей гражданки Украины занимается бюро ритуальных услуг. Ожидается, что репатриация будет осуществлена в течение недели.

Посольство Украины в Египте вместе с туристическими и страховыми компаниями продолжает прорабатывать вопрос установления контакта с родственниками пострадавших граждан Украины и получения их паспортных данных.