Журналисты запутались в русских разведчиках, сбежавших в США

Виновником разразившегося этим летом между РФ и США "шпионского скандала" является сбежавший в Соединенные Штаты полковник Службы внешней разведки Потеев, а не полковник Щербаков, фамилия которого ранее фигурировала в СМИ, заявил РИА Новости информированный источник в одной из российских спецслужб.

"Виновником предательства является полковник центрального аппарата СВР Потеев, который весной этого года сбежал в США", - сказал собеседник агентства.

При этом, как заявляет источник, уход Потеева организовала американская сторона, опасаясь его разоблачения в России. "Сейчас предатель и его семья находятся под защитой правительства США. Не исключено, что это будет продолжаться довольно длительное время, так как перебежчик представляет реальную угрозу для российской резидентуры в Северной Америке", - сказал собеседник агентства.

Названная в расследовании "Коммерсанта" фамилия Щербаков не имеет отношения к скандалу с разоблачением агентов СВР. Такой разведчик действительно служил в СВР, но он сбежал несколько лет назад и не был связан с американским отделом, а, следовательно, не мог быть знаком с деталями программы "Нелегалы".

Ранее сообщалось, что сын “Щербакова”, покинувший РФ незадолго до своего отца, работал в службе контроля за наркотиками, однако в службе такие сведения опровергли. Теперь же представитель Госнаркоконтроля подтвердил, что в ведомстве работал сын Потеева, уточняет Лента.ру.