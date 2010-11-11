Совет безопасности ООН и США осудили атаки на христиан

Совет безопасности ООН и Соединённые Штаты осудили новую серию атак в Ираке, направленных на христиан,сообщает Радио Свобода.

В заявлении Совбеза говорится, что организация в самой жёсткой форме осуждает нападения террористов и выражает поддержку правительству и гражданам Ирака.

В заявлении Белого дома отмечается, что США поддерживает иракский народ в его противостоянии насилию и попыткам "Аль-Каиды" посеять религиозную вражду.

В результате серии нападений на дома местных христиан в среду в Ираке погибли пять человек.

Несколькими днями ранее более 50 граждан погибли в результате захвата вооружёнными исламистами католической церкви в Багдаде