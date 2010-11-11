Совет безопасности ООН и США осудили атаки на христиан
08:05, 11 ноября 2010Мир
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Вчера в Ираке погибли 5 человек
Совет безопасности ООН и Соединённые Штаты осудили новую серию атак в Ираке, направленных на христиан,сообщает Радио Свобода.
В заявлении Совбеза говорится, что организация в самой жёсткой форме осуждает нападения террористов и выражает поддержку правительству и гражданам Ирака.
В заявлении Белого дома отмечается, что США поддерживает иракский народ в его противостоянии насилию и попыткам "Аль-Каиды" посеять религиозную вражду.
В результате серии нападений на дома местных христиан в среду в Ираке погибли пять человек.
Несколькими днями ранее более 50 граждан погибли в результате захвата вооружёнными исламистами католической церкви в Багдаде
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