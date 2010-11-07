Отозванный из Москвы посол Японии вернулся в Россию

Посол Японии в РФ Масахару КОНО, отозванный из Москвы в знак протеста против поездки президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА на Курильские острова, вернулся в Россию, сообщает РИА «Новости». Посол был временно отозван на родину для консультаций после визита Д.МЕДВЕДЕВА на Кунашир, который Япония наряду с рядом других островов в южной части Курильской гряды считает своей территорией.

Японские политики болезненно отреагировали на визит президента России на Курильские острова. Премьер-министр Японии Наото КАН выразил свое сожаление в связи с визитом, а японский МИД передал протест послу РФ в Японии Михаилу БЕЛОМУ. Президент России планировал поездку на Курилы еще в сентябре. Японский министр иностранных дел заявил тогда, что такая поездка может навредить двусторонним отношениям. Позиция России заключается в том, что глава российского государства не обязан согласовывать маршруты поездок по своей стране с кем бы то ни было.

Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (правопреемницей которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Однако Япония поставила в зависимость от решения территориального спора подписание мирного договора между двумя странами.