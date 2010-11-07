Избитый журналист "Коммерсанта" находится в искусственной коме

Уголовное дело по факту жестокого избиения российского журналиста издания "Коммерсантъ" Олега КАШИНА переквалифицировано в более тяжелую статью.

Как передает РИА Новости, теперь она переквалифицирована со статьи "покушение на убийство" на "покушение на убийство, совершенное группой лиц".

К такому выводу следствие пришло после пересмотра записей видеокамер наблюдения, расположенных на месте события, а также после допроса свидетеля, который дал показания о двух лицах, совершивших нападение.

Жена журналиста сообщила, что он находится в реанимационном отделении больницы в состоянии медикаментозного сна после операции. У О.КАШИНА ампутирована фаланга одного мизинца, перелом голени, а также тяжелая черепно-мозговая травма, хотя перелом основы черепа не подтвердился. Журналист дышит самостоятельно без аппарата искусственного дыхания.

Как сообщал УНИАН, в Москве в ночь на 6 ноября у подъезда собственного дома был жестоко избит журналист газеты "Коммерсант" О.КАШИН. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил Генпрокуратуре РФ и МВД РФ взять на особый контроль расследование нападения на журналиста, а также передал ему пожелания успешного выздоровления и скорого возвращения к журналистской деятельности,.