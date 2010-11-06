В Лондоне задержали офицера монгольской разведки

Высокопоставленный офицер монгольской разведки Бат Хурц арестован в лондонском аэропорту, сообщает Associated Press. Сотрудника разведывательного управления подозревают в похищении человека и применении пыток.

Хурц был задержан еще в сентябре в аэропорту Хитроу, когда прилетел в Великобританию на переговоры, однако известно об этом стало лишь в начале ноября. Разведчику грозит экстрадиция в Германию, однако правительство Монголии пытается добиться его освобождения, ссылаясь на дипломатическую неприкосновенность. Судебные слушания по этому вопросу назначены на 15 ноября, уточняет Лента.ру.

Как уточняет Agence France-Presse, обвинения в адрес Хурца связаны с обстоятельствами ареста выходца из Монголии Дамирана Эхбата, попросившего политического убежища во Франции. Согласно данным спецслужб, в 2003 году он был похищен Хурцем и вывезен в Монголию через Бельгию и Германию. На родине его подвергли пыткам. Эхбата подозревали в убийстве монгольского министра.