Евросоюз сохранил ограничения на въезд чиновникам Беларуси

Европейский Союз готов углублять отношения с Беларусью, но пока не может отменить ограничения на въезд белорусским чиновникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятых 25 октября Советом министров иностранных дел ЕС выводах относительно Беларуси.

«Совет подтверждает свою готовность углублять отношения с Беларусью, в зависимости от движения Беларуси в сторону демократии, прав человека и верховенства права, а также готовность помогать стране в достижении этих целей», - говорится в выводах.

В документе также отмечено продолжение политического диалога между Беларусью и ЕС на высоком уровне, интенсивное техническое сотрудничество, а также участие Беларуси в «Восточном партнерстве».

При этом, признавая важность контактов между людьми, Совет ЕС попросил Еврокомиссию выступить с предложениями о подготовке соглашений об упрощении визового режима и реадмисии.

Министры также заявили о намерении продолжить дискуссии с властями Беларуси о совместном промежуточном плане действий для определения приоритетных реформ.

Министры выразили готовность обсуждать возможность предоставления Беларуси макрофинансовой помощи, когда все необходимые условия будут выполнены, включая заключение новой программы сотрудничества с МВФ.

Вместе с тем, в своих выводах министры выразили обеспокоенность состоянием демократии и прав человека в стране, недостатком прогресса в сфере свободы слова и СМИ, свободы собраний.

В связи с этим министры отметили, что пока не могут отменить ограничительные меры в отношении предоставления виз ряду высших руководителей Беларуси. Совет иностранных дел решил продлить действие ограничений до 31 октября 2011 года и одновременно приостановить действие санкций в отношении большей части белорусских высших чиновников.

«Совет может принять решение о возобновлении применения или отмене ограничений на поездки в любое время в свете действий белорусских властей в сфере демократии и прав человека», - указано в выводах.

Совет также призвал Беларусь обеспечить проведение президентских выборов 19 декабря этого года в соответствии с международными нормами и стандартами демократических выборов и поприветствовал приглашение Минском наблюдателей ОБСЕ на предстоящие выборы.