Рейтинг Саркози упал до рекордно низкой отметки

Из-за "продавливания"непопулярной пенсионной реформы рейтинг президента Франции Николя Саркози впервые за три с половиной года упал ниже 30%, свидетельствуют данные опроса Французского института изучения общественного мнения (Ifop), проведенного специально для "Journal du dimanche". По результатам исследования, 70% жителей страны не удовлетворены работой президента: 38% "крайне не довольны"деятельностью Саркози, 32% "скорее недовольны". Скорее удовлетворены работой главы государства 24% респондентов, очень довольны - только 5%.

К премьер-министру Франции Франсуа Фийону французы относятся несколько лучше: его работа удовлетворила 38% участников опроса, еще 9% - "полностью удовлетворены". Негативно работу премьера оценивает каждый второй (51%): 32% "скорее недовольны", крайне недовольны 19% респондентов. За минувший месяц рейтинг Саркози потерял три пункта популярности, Фийона - два. Репрезентативный социологический опрос проводился с 14 по 22 октября, в нем приняли участие 1,828 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше.

РИА Новости