Россия не может вывести войска из Молдовы

Российская Федерация не может вывести свои войска и боеприпасы из Молдавии в соответствии с решением, принятым в 1999 г. на Стамбульском саммите ОБСЕ, поскольку "времена изменились".

Такое заявление журналистам в Кишиневе сделал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Молдове Валерий Кузьмин после конференции "Демаркация и делимитация государственных границ: международный опыт".

Он отметил, что в 1999 году "мир был другой, в том числе здесь, в Молдавии".

Российский дипломат подчеркнул, что РФ выполняла свои обязательства, но потом не по ее вине был прерван процесс приднестровского урегулирования, и вывоз боеприпасов стал невозможен, а сохранение миротворцев - неизбежным.

"Это не шантаж, не оккупация, а гарантия невозобновления конфликта на Днестре", - цитирует РосБизнесКонсалинг.

Он выразил недоумение по поводу заявления и. о. президента Молдовы Михая Гимпу, который вновь потребовал, чтобы Россия вывела войска из Молдовы на основании молдавско-российского соглашения 1994 г. и Стамбульских обязательств.