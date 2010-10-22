Нелегалы в Варшаве просят дать зеленый свет легализации

Представители нелегальных мигрантов сегодня в Варшаве передали польской власти призыв провести легализацию нелегалов в Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, перед передачей призыва нелегалы и представители организаций, которые поддерживают легализацию, провели митинг возле польского Сейма, в котором приняли участие около 50 человек.

Участники митинга, среди которых больше всего было украинцев и поляков, зачитали призыв к власти, который позже был передан представителям обеих палат польского парламента - Сейма и Сената, Президенту Польши Брониславу КОМОРОВСКОМУ и главе правительства Дональду ТУСКУ.

„От имени нелегальных иммигрантов просим о праве честной и достойной жизни, жизни без страха перед депортацией”, - говорится в документе, текстом которого владеет УНИАН.

Авторы документа призвали власть провести эффективную легализацию, которая бы позволила остаться и работать легально тем, кто хочет в дальнейшем жить в Польше, и безопасно выехать для тех, кто хочет вернуться домой.

„От этого выиграли бы все: и поляки, и иностранцы. Это был бы пример настоящей солидарности со стороны Польши”, - отмечается в документе.

Нелегалы обращают внимание на то, что предыдущими двумя легализациями, которые проводились в 2003 и 2007 годах, из-за их жестких условий, смог воспользоваться только 1% нелегальных мигрантов.

„Ми чувствуем себя согражданами Польши, где многие из нас уже успели воспитать своих детей, которые не имеют другой Родины. Многие поляки относятся к нам с симпатией, еще больше пользуются нашим трудом, но до сих пор никто не может нам помочь в основном деле - легализации пребывания”, - отмечают авторы.

Созданный нелегалами и организациями, которые поддерживают акцию, Комитет „Эмигранты за легализацию” передал также представителям польской власти рекомендации, как лучше провести легализацию, чтобы ею могли воспользоваться как можно больше людей.

Нелегалы передали также власти зеленые яблоки, которые символизируют акцию и являются призывом "дать зеленый свет для легализации".

Как сообщал УНИАН, акцию за легализацию нелегалов в Польше, которую инициировала группа граждан Украины, поддержали также граждане других государств, нелегально проживающие на польской территории (в частности, Вьетнама и Армении).

По данным экспертов, в Польше нелегально может находиться от 50 до 500 тыс. человек, большинство из которых украинцы.