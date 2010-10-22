Легализация 100 тысяч нелегалов даст бюджету Польши 250 млн. долларов

Легализация ста тысяч нелегальных работников в Польше может ежегодно пополнять национальный бюджет, как минимум, на 250 млн. долларов.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказала председатель правления фонда «Кроме границ» Ксеня НАРАНОВИЧ.

Она отметила, что ее расчеты основываются на обязательных отчислениях в бюджет от минимальной зарплаты 2010 года, которая составляет почти 500 долларов.

«Это дополнительные доходы даже без учета налога на добавленную стоимость», - отметила эксперт.

Вместо этого, по словам К.НАРАНОВИЧ, польская власть ежегодно несет расходы на депортацию нелегалов, которых задерживает пограничная служба.

Эксперт сказала, что польская пограничная служба не обнародует данные об этих расходах, заметив, что во Франции депортация одного нелегала стоит 12 тысяч евро.

К.НАРАНОВИЧ также отметила, что легальный труд гарантирует работнику защиту его прав, а также доступ к медицинскому обслуживанию и социальному страхованию.

Эксперт заметила, что из-за жестких условий двух легализаций, которые проводились в Польше в 2003 и 2007 годах, ими воспользовались лишь около 4 000 человек из сотен тысяч нелегалов, которые находятся в стране.

Как сообщал УНИАН, завтра в Варшаве состоится мирная акция за легализацию нелегалов в Польше, в рамках которой польским властям будет передан призыв провести легализацию, а также рекомендации, как ее лучше провести.

По данным экспертов, в 38-милллионной Польше нелегально может находиться от 50 до 500 тысяч нелегалов, большая часть которых из Украины.

По данным украинских дипломатов, 70% обращений украинцев за помощью в украинские консульства касаются нарушения польским работодателем условий труда, в частности, невыплаты заработной платы. Из-за отсутствия договора о работе украинцы не имеют никаких шансов добиться выплаты обещанных денег.