Жириновский: Лукашенко блокирует вступление Беларуси в состав России

Заместитель Председателя Государственной Думы, лидер ЛДПР ЖИРИНОВСКИЙ заявляет, что президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО блокирует вступление Беларуси в состав России против воли белорусов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в Госдуме во время обсуждения проекта заявления Госдумы о российско-белорусских отношениях.

«Евросоюз-2 не получится, СССР – рухнул. ЛДПР предлагает один вариант – вступайте в состав Российской Федерации, другого не получиться….ЛУКАШЕНКО не хочет, а жители Беларуси – хотят», - заявил он.

По его словам, ЛДПР «против национально территориального деления, и мы никогда не будем соглашаться, чтобы был вариант, когда были бы какие-то национальные республики».

«Никакое союзное государство никогда не сможет быть образовано…Вступать областями – да. Будет Минская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Брестская и Могилевская области», - заявил он. При этом он добавил, что «мы бы издали указ и сделали бы его (А.ЛУКАШЕНКО) полпредом Минского федерального округа. Чем плохая организация государства?».

Он уверен, что россияне и белорусы хорошо относятся друг к другу, и причина осложнения одна – президентские выборы, на которых А.ЛУКАШЕНКО проигрывает, но не хочет честно уйти.

Он отметил, что А.ЛУКАШЕНКО хотел бы покупать российский газ по внутренним ценам, но для этого и Беларусь должна быть внутренней территорией России.

При этом В.ЖИРИНОВСКИЙ напомнил, что Беларуси уже была оказана помощь на значительные суммы. «Почему же мы должны забирать деньги у Костромы, Вологды, у Сибири, Урала и отдавать А.ЛУКАШЕНКО, несмотря на его антироссийскую позицию?» - сказал лидер ЛДПР.

В.ЖИРИНОВСКИЙ назвал риторику, характерную в последнее время для белорусского президента недопустимой. Он отметил, что если бы подобные заявления звучали в адрес европейских стран, реакция была бы достаточно жесткой.

«Вы забываете, что Москва сделала его (А.ЛУКАШЕНКО) президентом. Если бы не было поддержки Москвы, он бы никогда не стал президентом», - сказал и добавил: «Его косноязычие объясняется тем, что он как был директором совхоза, так и остался. Там, на свиноферме так разговаривает – сельский труд огрубляет человека. Нельзя быть президентом с таким образованием и такой предыдущей работой».

По его мнению, Москва не будет поддерживать А.ЛУКАШЕНКО, а значит, он будет искать поддержки у Запада. Там могут признать выборы, чтобы Белоруссия заняла антироссийскую позицию, считает лидер ЛДПР.

Как сообщал УНИАН, 1 октября на пресс-конференции для российских журналистов Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО сделал ряд жестких заявлений в адрес российского руководства, раскритиковал энергетическую политику России, а также решение РФ о развитии Черноморского флота в Крыму.

3 октября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в своем видеоблоге заявил, что руководство Беларуси приняло антироссийскую риторику.