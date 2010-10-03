Бразилия сегодня выбирает Президента

В Бразилии сегодня проходят президентские выборы.

Главный претендент на победу - 62-летняя Дилма РОУСЕФФ, выдвинутая правящей Партией трудящихся и поддержанная популярным действующим Президентом Луисом Инасиу Лулой да СИЛВА. Опросы общественного мнения предрекают ей победу уже в первом туре, передает Радио «Свобода».

Основной оппонент Д.РОУСЕФФ -оппозиционный кандидат, бывший губернатор штата Сан-Паулу Жозе СЕРРА.

В случае победы на выборах Д.РОУСЕФФ, которая в 60-70-х годах участвовала в деятельности радикальной левой группировки и провела три года в тюрьме, а до недавнего времени возглавляла аппарат Президента, станет первой женщиной - главой бразильского государства.

С президентскими выборами совмещены также выборы в парламент, региональные и местные органы власти.