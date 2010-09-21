Россия не планирует создавать Арктические войска

Россия не планирует милитаризацию Арктики и создание арктических войск, заявил в понедельник посол по особым поручениям МИД РФ, представитель РФ в Арктическом Совете Антон Васильев.

"Мы специально делали акцент на том, что никакие арктические войска в планы России не входят. Мы действительно хотим укрепить материально-техническую базу сил и средств, которые отвечают за обеспечение безопасности морского судоходства в Арктике", - сказал Васильев на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной Международному Арктическому форуму "Арктика - территория диалога".

Россия, по его словам, хочет улучшить систему наблюдения в Арктике, однако "все разговоры о милитаризации Арктики не имеют никакого отношения к реальности".

О создании группировки войск в Арктике, по данным газеты "КоммерсантЪ", шла речь в четвертой главе Арктической стратегии России ("Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"), где говорится о необходимости "создать группировку войск (сил) общего назначения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в арктической зоне РФ, способных обеспечить военную безопасность в различных условиях военно-политической обстановки". Согласно подготовленному Советом безопасности РФ стратегии, этот регион должен, по сути, перейди в ведение ФСБ и уже к 2016 году превратиться в "ведущую стратегическую ресурсную базу РФ".