Криминалисты из ОБСЕ расследуют смерть белорусского журналиста

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по приглашению белорусского руководства отправит двух криминалистов в Минск для расследования обстоятельств смерти оппозиционного журналиста Олега Бебенина. Об этом 20 сентября сообщил агентству БелаПАН замглавы представительства ОБСЕ в Минске Жандос Асанов.

Белорусские власти заявили о готовности пригласить международных экспертов для расследования причин смерти Олега Бебенина на заседании постоянного совета ОБСЕ 9 сентября в Вене. Решение Минска приветствовал Европарламент. "Этот беспрецедентный шаг белорусского правительства демонстрирует готовность провести традиционное для современных стран прозрачное и беспристрастное расследование", - подчеркнул Яцек Протасевич, ответственный за связи с Беларусью в Европейском парламенте.

Тем временем международная правозащитная организация "Репортеры без границ" вновь заявила о своей обеспокоенности в связи с преследованием журналистов в Беларуси в преддверии президентских выборов 19 декабря. "Притеснения со стороны властей существенно урезают и без того ограниченную свободу белорусских СМИ", - приводит заявлении правозащитников Deutsche Welle. В частности, "Репортеры без границ" ссылаются на неоднократные угрозы со стороны властей в адрес оппозиционной газеты "Народная воля".