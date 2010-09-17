Янукович: на границе с Россией нужны 100 пешеходных переходов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что на украинско-российской границе должно быть обустроено около 100 пешеходных переходов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в резиденции президента Российской Федерации “Завидово” в Тверской области во время встречи с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Автомобильные переходы – это один вопрос. Но нам нужно обустроить около сотни пешеходных переходов», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в последние годы бюрократия как в РФ, так и в Украине мешала нормальному общению людей, проживающих по разные стороны границы. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что протяженность сухопутной границы между двумя странами составляет более 300 км.

Кроме того, он заявил, что многие вопросы, связанные и с этой темой, будут обсуждаться на межрегиональном экономическом форуме в Геленджике 4 октября.