Amnesty International: Польша не имеет права выдать Закаева России

Польша нарушит законодательство, если решит передать России задержанного сегодня главу правительства Чечни в изгнании Ахмеда ЗАКАЕВА.

Об этом говорится в заявлении Amnesty International, которое есть в распоряжении УНИАН.

Amnesty International отмечает, что Польша была вынуждена задержать А.ЗАКАЕВА, но не обязана его арестовывать и передавать России в рамках экстрадиции. Польское законодательство запрещает передавать человека другому государству, если не может быть гарантирован честный суд и существует угроза для ее жизни, отмечают в организации.

„Существует большая вероятность того, что его (ЗАКАЕВА) могут пытать и применять другие формы нечеловеческого отношения”, - отметили в Amnesty International и напомнили, что ранее суды в Дании и Великобритании дважды принимали решение о невозможности экстрадиции А.ЗАКАЕВА в Россию.

Как сообщал УНИАН, польская полиция сегодня утром в Варшаве задержала А.ЗАКАЕВА, объявленного в международный розыск Россией.

А.ЗАКАЕВ прибыл в Польшу для участия в Третьем Мировом чеченском конгрессе, который начался 16 сентября в Пултуске под Варшавой.