Машкевич: Мы не допустим дискредитации Израиля

Сегодня в мире проходит кампания по делегитимизации Израиля, и деятельность Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) направлена против попыток это сделать, сказал корреспонденту ИМК президент ЕАЕК Александр Машкевич.

"Это системная работа с целью дискредитировать Израиль, и я хочу сказать: мы не допустим этого", - сказал он.

"К большому сожалению, в последнее время на первый план выходит лишь один вопрос: почему и каким образом во многих странах мира отношение к Израилю меняется в худшую сторону. Почему, кто и каким образом координирует, организует и направляет системную кампанию против Израиля?", - отметил А.Машкевич.

Он также добавил, что все народы равны.

"Все народы должны быть едиными, и я - первый пример того, как надо относиться друг к другу. Я построил 7 синагог с именем моей мамы, я построил 5 православных храмов, я построил 6 мечетей. Я горд тем, что Бог един, и мы должны демонстрировать это ежедневно... Мы не можем допустить то, что Израиль не имеет права на существование", - подчеркнул А.Машкевич.