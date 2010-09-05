Засуха в столице Бразилии длится уже более 100 дней

Национальный институт метеорологии (Inmet) Бразилии сообщил, что в столице страны в воскресенье был отмечен 101-й подряд день без дождей.

Город Бразилиа, напоминает РИА "Новости", был построен в конце 1950-х годов на бразильском плоскогорье в регионе, подверженном частым засухам. Тем не менее, ситуация этого года стала одной из самых сложных.

По данным властей, уровень воды в искусственном озере Параноа, спроектированном именно для борьбы с сухим воздухом бразильских саванн, близок к минимально допустимому. В ряде районов из-за недостаточной глубины уже затруднена навигация.

Изменился и внешний облик города - полностью пересохли и выжжены солнцем газоны вблизи здания Национального конгресса, площади Трех властей и других всемирно известных архитектурных ансамблей.

Прилегающие к бразильской столице фермерские хозяйства также начали испытывать нехватку воды для полива угодий, и ожидают потери до 50% урожая.

По данным Inmet, город Бразилиа ожидают еще как минимум две недели без дождей.