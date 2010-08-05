Бывший глава МИД ФРГ объяснил, почему Европа не доверяет России

Бывший глава Министерства иностранных дел ФРГ в правительстве Герхарда ШРЕДЕРА Йошка ФИШЕР в интервью изданию Financial Times Deutschland назвал основные причины недоверия Европы к России.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По мнению Й.ФИШЕРА, большинство российского политического истеблишмента разделяет точку зрения, озвученную Владимиром ПУТИНЫМ, который, еще будучи президентом, заявил, что крах Советского Союза был величайшей катастрофой XX века.

Сегодняшняя Россия, как отметил Й.ФИШЕР, хотела бы пусть даже частично пересмотреть порядок, установившийся на постсоветском пространстве в 90-х годах. Со своей стороны большинство европейских стран считают исчезновение СССР большой удачей и выступают категорически против такого пересмотра.

Россия, по мнению Й.ФИШЕРА, всегда будет сталкиваться с недоверием Европы, пока не осознает этого фундаментального противоречия и не сделает соответствующих выводов.

При этом бывший глава немецкого МИДа подчеркнул, что различия в оценках геополитической ситуации не исключают прагматического сотрудничества между РФ и ЕС.

Й.ФИШЕР также отметил, что на сегодня Россия сильна только поставками энергоносителей, которые пытается сделать главным рычагом восстановления свой мощи. Тем не менее, европейцы, по его мнению, уже хорошо осознали цену зависимости от российского газа и в будущем постараются себя обезопасить. Как считает Й.ФИШЕР, забыть свои притязания на статус мировой державы РФ сможет лишь тогда, когда осуществит модернизацию экономики и общества.