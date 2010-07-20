Нобелевский лауреат скончался в самолете

Американский ученый-эколог с мировым именем, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Стивен Шнейдер скончался от сердечного приступа во время перелета из Стокгольма в Лондон.

С.Шнейдеру было 65 лет, сообщили в Станфордском университете (штат Калифорния), где он занимался исследовательской деятельностью, передает ИТАР-ТАСС.

Ученый входил в состав созданной в 1988 году Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). В 2007 году вице-президент США Альберт ГОР и МГЭИК разделили Нобелевскую премию мира за работу "по созданию и распространению более широких знаний об изменении климата человеком и принятию мер, необходимых для противодействия такому изменению". На церемонии вручения престижной награды МГЭИК представляли около 30 человек, сообщает РИА «Новости».

Специализацией С.Шнейдера были моделирование атмосферных явлений и изучение взаимосвязи между биологическими системами и глобальным потеплением климата Земли.

В 1980-х он снискал известность, выступая за кардинальное сокращение выброса парниковых газов в атмосферу и другие неотложные меры, призванные замедлить процесс глобальных климатических изменений на планете, отмечает NEWSru.

С.Шнейдер написал и опубликовал в соавторстве с коллегами более 450 научных трудов.

Ученый был болен редкой формой ракового заболевания - лимфомой клеток мантии - и применил свои научные знания для выработки личного режима лечения. Полученный опыт он изложил в книге "Пациент из ада", вышедшей в свет в 2005 году.