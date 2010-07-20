В Германии открыта "горячая линия" для исламистов

В Германии под эгидой федерального ведомства по защите конституции начала работать программа помощи желающим выйти из исламистских групп и объединений, сообщает Радио Свобода.

Программа носит название ХАТИФ, что по-арабски означает телефон. Одновременно это и аббревиатура, которая на немецком расшифровывается, как «Отход от терроризма и исламского фанатизма».

Начал работу телефон доверия и мейл-адрес программы, которая адресуется не только к самим исламистам, но и к их родителям, родственникам и друзьям. Главная цель программы – создать общественные препятствия на пути распространения насилия именем ислама, при этом программа не намерена вести дикуссии об исламе или призывать к отказу от него. Одна часть программы посвящена профессиональной ориентации и обучению тех, кто готов вести в Германии обычную жизнь.

Программа ХАТИФ анонимна и готова предоставить защиту в случае опасности и угроз жизни и свободе для вступившего на путь отказа от насилия.