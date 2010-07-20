Саакашвили о выборах, оппозиции, европейской модели и бразильском футболе

Президент Грузии Михаил Саакашвили исключает возможность проведения досрочных парламентских выборов в стране и считает, что рассмотреть и принять новую Конституцию полномочен ныне действующий парламент, сообщает Новости-Грузия.

«Выборы пройдут, как это и запланировано и кто бы как ни прыгал: в 2012 году парламентские, а в 2013 президентские», - заявил Саакашвили, комментируя заявление оппозиции.

По его словам, оппозиция «любит себя и желает занять посты, а правительство любит грузинский народ и заботится о его будущем».

Саакашвили подчеркнул, что проведение в Грузии досрочных выборов с учетом недавно проведенных местных выборов и глобального экономического кризиса абсолютно исключено.

"Я надеялся, что политические партии в результате местных выборов (30 мая) стали более зрелыми. Нельзя постоянно требовать проведения новых выборов после того, как ты их проиграешь. Это то же самое, как требовать проведения чемпионата мира каждые три месяца, только из-за того, что Бразилия не смогла выиграть чемпионат", - заявил президент.

По словам Саакашвили, он еще в 2004 году заявлял, что Грузия перейдет на европейскую модель Конституции.

"Я сознательно не вмешивался в работу конституционной комиссии и не участвовал в обсуждении нового проекта", - подчеркнул президент.

Проект новой Конституции Грузии, работа над которой началась год назад, представляет собой "форму смешанного управления", где "доминируют элементы парламентской республики". Новый документ также существенно усиливает роль правительства, в частности, ряд полномочий президента передается премьер-министру.