Прокурор США: русские агенты получали сотни тысяч долларов из РФ

Генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил в эфире американского телеканала CBS, что высланные из страны 10 российских разведчиков получали сотни тысяч долларов от правительства РФ. По его словам, эти люди представляли собой потенциальную угрозу для Америки.

Э.Холдер отметил, что обмен 10 задержанных на четверых, осужденных в России - это "возможность получить взамен четверых людей, в которых мы очень заинтересованы".

По его словам, десять российских агентов, задержанных в США, в свою очередь, имели огромное значение для России. "Россия считала этих людей очень важными для своей разведработы по сбору информации", - заявил он.

Остальная часть интервью касалась иммиграционного закона в Аризоне и расследования против нефтяной компании, допустившей гигантску аварию в Мексиканском заливе.