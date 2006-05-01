На 77-й Первомай в Японии вышли 230 тысяч человек

В токийских парках Йойоги и Хибия, а также в других городах Японии с утра в понедельник проходят первомайские выступления японских профсоюзов, организованные Японской конфедерацией профсоюзов (Рэнго), Национальной конфедерацией профсоюзов (Дзэнрорэн) и Общенациональным советом связи профсоюзов (Дзэнроке).

На нынешнее 77-е празднование дня солидарности трудящихся в сорока пяти префектурах и административных округах страны вышло, по подсчетам Главного полицейского управления, около 230 тысяч 300 человек. Манифестации проходят в 279 местах по всей Японии.

На главном митинге в токийском парке Йойоги, где под знаменами Дзэнрорэн собралось около семи тысяч 400 человек, в выступлениях звучали лозунги недопущения пересмотра "мирной" конституции страны и принятия пересмотренного закона об образовании, в котором ударение делается на "патриотическом воспитании", что, по мнению митингующих, напоминает националистическую идеологию времен Второй мировой войны.

Выступая на митинге в парке Йойоги, председатель Дзэнрорэн Канэмити Кумагаи (Kanemichi Kumagai) сказал: "Реформы премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми (JunТichiro Koizumi) лишают народ безопасности и стабильности, углубляют пропасть между бедными и богатыми!". Он призвал правительство соблюдать положения 25-й статьи конституции, где каждому гражданину страны гарантирован прожиточный минимум.

На митинге в качестве почетного гостя присутствовал руководитель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии (Kazuo Shii), который в своем выступлении сказал: "Правительство страны готовится к тому, чтобы взять из средств налогоплательщиков три триллиона иен (около $26 миллиардов) для покрытия расходов по передислокации американских военных баз, что недопустимо". Сии также призвал "крепить мир и бороться со сращиванием американской военной машины с японскими Силами Самообороны, что может привести к развязыванию войны".

Более радикальное профсоюзное объединение Дзэнроке собрало своих сторонников в токийском парке Хибия, куда пришло около 10 тысяч человек.

РИА "Новости"