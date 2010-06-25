Конгресс США одобрил новые санкции против Ирана

Конгресс США одобрил односторонние санкции против Ирана, теперь пакет документов должен подписать президент Барак Обама, сообщает Би-Би-Си.

В начале июня Совет Безопасности ООН проголосовал за введение дополнительных санкций в отношении Ирана из-за его ядерной программы.

17 июня Минфин США внес в черный список иранский государственный банк, несколько фирм, связанных с иранской государственной судоходной компанией, и нескольких членов Корпуса стражей исламской революции, таким образом в одностороннем порядке ужесточив санкции.

Западные страны подозревают Тегеран в стремлении создать ядерное оружие, Иран настаивает со своей стороны на том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.