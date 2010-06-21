Посол Великобритании увидел, что Украина сделала «красивый шаг вперед»

Судебная реформа является основой для интеграции Украины в Европейский Союз, заявил посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР во время встречи с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, Л.ТЕРНЕР подчеркнул, что Лондон с вниманием наблюдает за шагами, которые делает Киев в рамках судебной реформы, инициированной Президентом Украины, поскольку для Великобритании Украина является важной европейской страной.

Дипломат также отметил, что Великобритания выражает удовлетворение тем, что при работе над проектом судебной реформы Украиной были учтены рекомендации Венецианской комиссии. "Это очень красивый шаг вперед. Великобритания приветствует интенсивный диалог между Украиной и Венецианской комиссией", - отметил посол.

В свою очередь А.ЛАВРИНОВИЧ заверил, что на сегодняшний день в Украине ведется реальная работа в направлении обеспечения европейских стандартов.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что сегодня нет ни одного сегмента в украинском обществе, который бы отрицал необходимость реформирования судебной системы. "Судебная система является самым проблемным звеном в государственной власти", - отметил он.

Министр проинформировал британского дипломата о том, что новая власть максимально сконцентрировала усилия на реформировании судебной системы в стране. Эта реформа, отметил он, станет существенным шагом общего реформирования государственного управления, инициированного Президентом Украины.