Качиньский посетил могилу брата в общий день рождения
20:39, 18 июня 2010Мир
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Представители СМИ не были допущены
Кандидат в президенты Польши Ярослав КАЧИНЬСКИЙ посетил могилу брата, погибшего в апреле в авиакатастрофе под российским Смоленском Леха Качиньского.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters, Я.КАЧИНЬСКИЙ и дочь Леха Марта провели в усыпальнице 20 минут, возложили красные розы и прослушали краткую мессу. Представители СМИ не были допущены в замок Вавель, где похоронен Л.Качиньский с женой.
Пятница 18 июня – день рождения братьев. «Сегодня у меня грустный праздник», - сказал Я.КАЧИНЬСКИЙ. Также сегодня последний день предвыборной кампании.
Выборы президента Польши назначены на воскресенье. Ранее Я.КАЧИНЬСКИЙ заявлял, что решение баллотироваться вызвано желанием продолжить политику брата.
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