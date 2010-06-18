Качиньский посетил могилу брата в общий день рождения

Кандидат в президенты Польши Ярослав КАЧИНЬСКИЙ посетил могилу брата, погибшего в апреле в авиакатастрофе под российским Смоленском Леха Качиньского.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters, Я.КАЧИНЬСКИЙ и дочь Леха Марта провели в усыпальнице 20 минут, возложили красные розы и прослушали краткую мессу. Представители СМИ не были допущены в замок Вавель, где похоронен Л.Качиньский с женой.

Пятница 18 июня – день рождения братьев. «Сегодня у меня грустный праздник», - сказал Я.КАЧИНЬСКИЙ. Также сегодня последний день предвыборной кампании.

Выборы президента Польши назначены на воскресенье. Ранее Я.КАЧИНЬСКИЙ заявлял, что решение баллотироваться вызвано желанием продолжить политику брата.