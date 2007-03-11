В России проходят выборы в региональные парламенты

В России начались выборы в региональные парламенты 14 субъектов Федерации.

Как передает радио «Свобода», особенность нынешних выборов - отсутствие в избирательных бюллетенях графы "против всех". В 10 из 14 регионов отменен порог явки.

Региональные парламенты избираются в Дагестане и Коми, Ставропольском крае, Вологодской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Томской и Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Одной из главных новаций региональных выборов станет то обстоятельство, что Санкт-Петербург, Московская область и Дагестан будут впервые избирать весь депутатский корпус по партийным спискам.

Всего в ходе региональных выборов идет борьба за 632 мандата.

К выборам в общей сложности допущены 14 партий. "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР представлены во всех регионах, "Яблоко" - в четырех, Союз правых сил - в 9.