Не пытайтесь назвать крысиный яд именем министра

Китайской компании по производству крысиного яда не удалось назвать свою продукцию именем высокопоставленного чиновника страны, передает Би-би-си со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Месяц назад компания предприняла попытку назвать ряд производимых ею химикатов именем главы государственного ведомства по контролю продовольствия и медикаментов Чжэн Сяоу. Однако власти страны посчитали, что, хотя чиновник в данный момент находится под следствием по подозрениям в коррупции и превышении служебных полномочий, он имеет право на защиту своего имени. "Китайское законодательство запрещает использовать в качестве торговой марки названия, которые могут оказывать на общество негативное влияние", - прокомментировал ситуацию неназванный китайский чиновник.

По мнению наблюдателей, желание назвать крысиный яд именем Чжэна Сяоу объясняется личной враждой между представителями компании и чиновником, в свое время запретившим производство одного из химикатов.

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