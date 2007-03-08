Как Британия преемнику Блэра в зубы смотрела (фото)

Министр финансов Великобритании и преемник премьер-министра Тони Блэра Гордон Браун подтвердил полученное им от журналистов прозвище "Железный канцлер". По сведениям BBC News, чиновник лечил больной зуб у дантиста без использования обезболивающих средств.

Причем врач одной из лондонских стоматологических клиник сверлил Брауну зуб рядом с каналом нерва. Обычно эта процедура очень болезненная. Однако глава британского министерства финансов через несколько часов должен был выступать по вопросам миграционной политики, поэтому опасался, что анестезия помешает ему говорить.

По словам дантиста Мэрвина Друяна, лечившего Гордона Брауна, правительственный чиновник был "совершенно расслаблен", "не вздрагивал и не гримасничал" во время процедуры. Однако, по мнению специалистов британской Стоматологической ассоциации, вероятно, зуб Брауна был все же "мертвым", то есть из него изначально удалили нерв, поэтому министр и не чувствовал боли.

Напомним, официальное название министра финансов в Великобритании - канцлер казначейства Ее Величества. После того, как Гордона Брауна, который занимает этот пост с 1997 года, сделал несколько жестких заявлений, показав свой бескомпромиссный характер, его прозвали "Железным канцлером". В ноябре 2006 года Блэр официально объявил его своим преемником на посту главы Лейбористской партии.

Лента.ру