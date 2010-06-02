Украинские и датские военные перевезли горючее на Гренландию

В Виннице украинские и датские военные подвели итоги проведения совместной операции по перевозке горючего на остров Гренландия “Северный сокол - 2010”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Также украинские и датские военные, делегации которых возглавляли заместитель начальника авиации Командования Воздушных сил ВС Украины полковник Александр КУЛИБАБА и начальник отдела международного военного сотрудничества ВВС Дании майор Ове УРУП-МАДСЕН, обсудили совместные процедуры, которые необходимы для выполнения подобной операции в следующем году. В частности, предварительно согласовали вопрос инженерно-технического и логистического обеспечения, финансовые и нормативно-правовые вопросы на этапах подготовки к проведению и в ходе операции.

Кроме того, в ходе встречи были проработаны совместные предложения относительно проведения в следующем году операции “Северный сокол-2011” и рабочих вариантов проектов Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Королевства Дания и Совместного технического соглашения.

“Мы планируем подписать Меморандум с датской стороной до октября этого года. Нам остается внести некоторые изменения и их утвердить”, – сообщил А.КУЛИБАБА.

Он также добавил, что в следующем году запланировано перевезти до 700 тысяч литров горючего. Также в операции “Северный сокол – 2011”, кроме самолета Ил-76 Воздушных сил ВСУ, будут задействованы и самолеты С-130 Воздушных сил Вооруженных сил Королевства Дания. Кроме того, планируется провести оценку НАТО второго уровня одного украинского самолета Ил-76 и двух экипажей.

Как сообщалось, в феврале этого года между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Королевства Дания был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно проведения совместной военно-транспортной операции по перевозке горючего “Северный сокол – 2010”. Кроме того, было подписано Соглашение о совместном осуществлении между Воздушными силами ВСУ и Оперативным Воздушным командованием Вооруженных сил Королевства Дания.

В рамках украинско-датской операции “Северный сокол – 2010” с авиабазы ВВС США “Туле” на датскую полярную станцию “Норд” на острове Гренландия военно-транспортным самолетом Ил-76МД Воздушных сил ВС Украины было перевезено более 500 тыс. литров горючего и другого груза.