Мировой кризис не привел к сокращению военных расходов

Мировой экономический кризис не оказал серьезного воздействия на уровень военных расходов в 2009 году, сообщает Радио "Свобода".

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), мировые военные расходы составили в прошлом году полтора триллиона долларов. Это на 49 процентов больше, чем в 2000-м году.

По-прежнему на первом месте по уровню военных расходов - США, на втором - Китай, на третьем - Франция. В десятку - согласно СИПРИ - входят также Россия, Великобритания, Япония, Германия, Индия, Италия и Саудовская Аравия.