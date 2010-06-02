Мировой кризис не привел к сокращению военных расходов
07:49, 02 июня 2010Мир
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На 1-м месте США, потом Китай, Франция
Мировой экономический кризис не оказал серьезного воздействия на уровень военных расходов в 2009 году, сообщает Радио "Свобода".
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), мировые военные расходы составили в прошлом году полтора триллиона долларов. Это на 49 процентов больше, чем в 2000-м году.
По-прежнему на первом месте по уровню военных расходов - США, на втором - Китай, на третьем - Франция. В десятку - согласно СИПРИ - входят также Россия, Великобритания, Япония, Германия, Индия, Италия и Саудовская Аравия.
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