В Киеве обсуждают безопасность Черноморского и Каспийского регионов

В Киеве проходит международный симпозиум по вопросам безопасности в Черноморском и Каспийском регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие представители военных разведывательных ведомств 17 стран мира и двух международных организаций, в том числе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которое выступило организатором симпозиума.

По мнению представителей Минобороны Украины, проведение симпозиума в Киеве будет содействовать дальнейшему развитию многосторонних отношений Украины с государствами мира и укреплению безопасности и стабильности в Черноморском и Каспийском регионах.

Как также отмечается, необходимость проведения таких мероприятий обусловлена рядом факторов, в первую очередь, растущей ролью Черноморского и Каспийского регионов, в которых находятся значительные запасы углеводных энергоносителей и по территории которых проходят евразийские стратегические транспортные коридоры.

В ГУР Минобороны также сообщили, что подобные симпозиумы проводятся ежегодно, начиная с 2006 года. Первый состоялся в США, следующие – в Румынии (2007) и Грузии (2008).