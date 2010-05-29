Из-за извержений вулканов эвакуируют тысячи людей в Гватемале и Эквадоре

В Гватемале и Эквадоре тысячи людей вынуждены покинуть свои дома из-за извержения двух вулканов, сообщает Би-Би-Си.

Гватемальский вулкан Пакайя начал извергать лаву, камни и грязь в четверг. В результате два человека погибли и более 50 получили ранения.

В Эквадоре в связи с извержением вулкана Тунгурауа были эвакуированы жители семи деревень и закрыты школы и аэропорт в крупнейшем городе страны - Гуаякиль.

Ученые пока не высказывали предположений о том, связаны ли между собой два извержения.

В Гватемале опасную зону, находящуюся в 30 километрах к югу от столицы, покинули по меньшей мере 1700 человек.

Президент Альваро КОЛОМ ввел режим чрезвычайного положения в районе Эскуинта, в столице Гватемале и ее пригородах. По его словам, два человека погибли и трое детей пропали без вести.

Вулканическим пеплом накрыло часть гватемальской столицы, в некоторых местах слой пепла достигал 7 см, в результате чего был закрыт главный международный аэропорт страны.

Сейсмологи предупреждают, что в ближайшие дни следует ожидать новых извержений Пакайи, одного из самых активных вулканов Северной Америки.