Европа еще думает, кого первого пустить без виз - Россию или Украину

В Европейском Союзе пока нет позиции относительно того, кто раньше должен получить безвизовый режим: Россия или страны “Восточного партнерства”.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

“На сегодня часть стран-членов ЕС считают, что сначала безвизовый режим должен быть предоставлен странам “Восточного партнерства”, другая часть – России”, - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по словам представителя Еврокомиссии, механизм сотрудничества в сфере либерализации визового режима со странами-участницами “Восточного партнерства” и Россией будет разным. В частности, с Россией предусматривается разработка конкретных технических шагов, которые должны быть сделаны обеими сторонами для подписания соглашения об избежании выдачи краткосрочных виз, тогда как для стран-участниц “Восточного партнерства” предусмотрена разработка Планов действий, от выполнения которых будет зависеть решение ЕС о предоставлении безвизового режима.

Представитель Еврокомиссии заметил, что среди стран-участниц “Восточного партнерства” дальше всего продвинулась в переговорах по либерализации визового режима Украина, а следом за ней – Молдова и Грузия.

В то же время собеседник агентства уточнил, что переговоры с Россией и странами “Восточного партнерства” не будут увязаны.

Он также сказал, что на сегодня у ЕС есть понимание необходимости в ходе переговоров с Россией о либерализации визового режима решить проблемы жителей таких регионов, как Абхазия и Южная Осетия, которые преимущественно имеют российские паспорта.

“Действительно, это – проблема, и она может быть поднята как представителями Грузии, так и Молдовы. Мы признаем наличие этой проблемы, однако, каким образом она может быть решена, пока мне трудно сказать”, - отметил представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, вопрос либерализации визового режима между ЕС и Россией будет обсужден на саммите ЕС-Россия в Ростове-на-Дону 31 мая.

Инициатива “Восточное партнерство” была основана в мае 2009 года и предусматривает усиленное сотрудничество ЕС с шестью странами-соседями: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.

Одна из целей инициативы – внедрение безвизового режима для граждан стран-соседей.