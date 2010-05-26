В Польшу прибыла первая батарея американской системы ПВО Patriot

Сегодня в Польше состоялась торжественная встреча первой батареи системы противовоздушной обороны Patriot и 100 американских военных, которые ее будут обслуживать.

Как передает корреспондент УНИАН, министр обороны Польши Богдан КЛИХ во время торжеств в Моранге на севере Польши, где будет размещена система, назвал историческим это событие.

Он отметил, что польская сторона предоставляет США инфраструктуру, учебную базу, техническую поддержку и медицинское обслуживание, и назвал важнейшим то, что поляки с приязнью воспринимают пребывание военных США в Польше.

Он добавил, что присутствие одной батареи Patriot "не делает погоды", но будет способствовать безопасности Польши.

Посол США в Польше Ли ФЕЙНШТЕН отметил, что польско-американское сотрудничество будет способствовать безопасности в мире.

По данным польских СМИ, 30 польских военных будут учиться работать с системой Patriot.

Как сообщал УНИАН, в феврале власть Польши утвердила подписанный с Администрацией США в декабре прошлого года договор SOFA (Status of Forces Agreement) о размещении американских военных на территории Польши в рамках системы противоракетной обороны.