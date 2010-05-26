Главный таможенник РФ: коррупция – это внутреннее дело каждой страны

Таможенные службы Украины и России договорились активизировать сотрудничество.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам сообщил руководитель Федеральной таможенной службы РФ Андрей БЕЛЬЯНИНОВ.

«У меня была одна встреча с новым руководителем таможни. Мы обсудили те задачи, которые поставили президенты. Наметили план действий, который в значительной степени заключается в том, что должны проинвентаризировать нашу инфраструктуру, потому что она у нас не синхронна на границе», - сказал А.БЕЛЬЯНИНОВ.

«Мы должны посмотреть, какие перспективы по специализации пунктов пропуска и вообще таможенного режима», - добавил он.

А.БЕЛЬЯНИНОВ сообщил, что к этому процессу подключается федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграница) – ведомство, которое отвечает за инфраструктурные объекты на границе.

По его словам, стороны также договорились о принципах информационного обмена.

А.БЕЛЬЯНИНОВ сообщил, что правовая основа для взаимодействия служб двух стран заложена, и сейчас «нужно оживлять то, что есть».

«Украинские таможенники очень грамотные ребята и учить их чему-то не надо. А коррупционные проявления – это внутреннее дело каждой страны», - сказал он.