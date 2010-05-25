В Польше подтвердили, что в кабине пилотов самолета Качиньского был генерал

В кабине пилотов самолета Президента Польши Леха Качинского, который 10 апреля разбился под российским Смоленском, находился командующий Военно-воздушными силами Польши генерал Анджей Блазик.

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию подтвердил Эдмунт КЛИХ -уполномоченный Польши в Межгосударственной авиационной комиссии, которая расследует причины авиакатастрофы.

"Это был генерал Блазик", - сказал Э.КЛИХ в эфире программы Teraz My.

По его словам, руководитель ВВС Польши зашел в кабину пилотов за несколько минут до авиакатастрофы и находился там до падения самолета.

Э.КЛИХ назвал нетипичной ситуацию, когда генерал заходит в кабину пилотов, но не стал оценивать уровень психологического давления на экипаж.

"Имею материалы, которые позволят сравнить их психологическое состояние в начале и в конце полета", - сказал он.

Э.КЛИХ также сообщил, что пилоты осознавали, что находятся на опасной высоте, но только за 2 или 3 секунды до катастрофы поняли, что разобьются.

"Были нервы, какие-то слова, высказанные в сильном стрессе", - сказал он.

Э.КЛИХ также сообщил, что комиссии не удалось идентифицировать голос еще одного человека, который заходил в кабину пилотов где-то за 15 минут до катастрофы.

Как сообщал УНИАН, 19 мая председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна АНОДИНА сообщила, что в кабине польского Ту-154, который разбился под Смоленском, были посторонние люди.

Польское агентство РАР сообщило со ссылкой на источник, что одним из двух человек, которые заходили в кабину пилотов, был генерал А.Блазик. В то же время источник сказал, что голос другого человека не принадлежит директору дипломатического протокола Министерства иностранных дел Мариушу Казану.