В Италии женщину впервые возвели в сан священника
17:45, 23 мая 2010Мир
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Первую мессу Лонгитано провела в Милане
В Италии женщина впервые возведена в сан священника, сообщает итальянское новостное агентство ANSA.
В субботу обряд посвящения в англиканской церкви Всех святых в Риме прошла Мария Витториа ЛОНГИТАНО (Maria Vittoria Longhitano).
Она принадлежит к итальянской старокатолической церкви, отколовшейся от основной ветви католической церкви в конце XIX века, уточняет BBC News.
Ей 35 лет, она замужем, отмечает AFP. Свою первую мессу ЛОНГИТАНО провела в воскресенье в Милане.
При этом официальный Ватикан по-прежнему не признает возведение женщин в священнический сан, хотя в некоторых направлениях христианства такая возможность допускается.
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