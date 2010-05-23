В Италии женщину впервые возвели в сан священника

17:45, 23 мая 2010
Мир
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Первую мессу Лонгитано провела в Милане

В Италии женщина впервые возведена в сан священника, сообщает итальянское новостное агентство ANSA.

В субботу обряд посвящения в англиканской церкви Всех святых в Риме прошла Мария Витториа ЛОНГИТАНО (Maria Vittoria Longhitano).

Она принадлежит к итальянской старокатолической церкви, отколовшейся от основной ветви католической церкви в конце XIX века, уточняет BBC News.

Ей 35 лет, она замужем, отмечает AFP. Свою первую мессу ЛОНГИТАНО провела в воскресенье в Милане.

При этом официальный Ватикан по-прежнему не признает возведение женщин в священнический сан, хотя в некоторых направлениях христианства такая возможность допускается.

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