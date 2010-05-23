Путин: с 1 июля Таможенный союз «в полную силу» не заработает

Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана не сможет заработать в полную силу с 1 июля, как планировалось ранее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал в интервью Межгосударственной телерадиокомпании «МИР».

В частности, отвечая на вопрос, сможет ли с 1-го июля, как было объявлено, Таможенный союз заработать в полную силу, он сказал: «В полную силу не сможет».

По его словам, после многочасовых переговоров России, Беларуси и Казахстана не удалось согласовать отдельные параметры функционирования экономического взаимодействия в рамках Таможенного союза.

В.ПУТИН подчеркнул, что решение тем или иным образом этих проблем напрямую связано с экономическим самочувствием целых отраслей экономик трех стран.

«О чем идет речь? Скажем, в одной из стран, в Казахстане, действует норма, согласно которой физические лица могут завозить на свою территорию до двух тонн иностранного товара с пониженной таможенной ставкой - 0,6 евро. Две тонны - это немаленький объем. Каждое физическое лицо. Без ограничений по количеству этих завозов. Это чувствительно для нашей (российской - УНИАН) легкой промышленности, потому что значительная часть этих товаров, конечно, китайского происхождения», - сказал В.ПУТИН, добавив, что это касается и белорусской легкой промышленности.

Кроме этого, он отметил, что Россия имеет планы развития своего автопрома, что предполагает определенный уровень таможенной защиты при завозе на российскую территорию машин.

«Особенно это важно в условиях кризиса, потому что если мы съедем с этих позиций, то будущее некоторых наших предприятий будет под вопросом. Для нас это имеет существенное значение», - сказал он.

В.ПУТИН также сообщил, что нет договоренности по будущему особых экономических зон, особенно, имеющих таможенные преференции.

«Одно дело, когда мы завозим товары или комплектующие в эти зоны с последующей переработкой, добавляем прибавочную стоимость 50 и более процентов. А другое дело, когда мы осуществляем так называемую «отвертку», то есть минимальную сборку, почти не добавляем добавленную стоимость. Одно дело, когда мы после производства товаров вывозим их на нашу таможенную территорию с какой-то таможенной пошлиной - либо по комплектующим, либо по готовому изделию. А другое дело, если мы делаем, выпускаем эти товары без всякой таможенной пошлины. Это, по сути, значит поставить под вопрос существование целых отраслей производства в России», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он пояснил, что если Россия допустит на свою таможенную территорию фактически без таможенных сборов те или иные товары, то это будет иметь долгосрочные последствия.

В.ПУТИН привел пример противоречий по завозу авиационной техники.

«Некоторые страны предлагают обнулить почти по всей линейке авиационной техники. Для нас это неприемлемо, потому что иначе наши авиационные предприятия, к реструктуризации которых мы только-только приступили… если мы в самом начале поставим им подножку, они не встанут», - подчеркнул В.ПУТИН.