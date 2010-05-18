Главе профсоюза Газпрома предъявили обвинение в убийстве топ-менеджера

Следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил обвинение 56-летнему жителю Москвы, председателю межрегиональной профсоюзной организации ОАО "Газпром" Владимиру БАБКИНУ в причинении смерти по неосторожности по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса РФ, передает РБК.

Как установило следствие, В.БАБКИН случайно убил выстрелом в живот заместителя гендиректора дочки "Газпрома" ООО "Газпром добыча Надым" Константина Павлова.

Как сообщалось ранее, 19 февраля 2010 года охотники приехали в хозяйство "Нижнекамское", чтобы поохотиться на кабана. Лицензия на отстрел зверя у мужчин была. Как отмечают в СКП, в нарушение правил охоты и техники безопасности при обращении с охотничьим огнестрельным оружием подозреваемый выстрелил два раза в сторону К.Павлова. Заместитель главы "Газпром добыча Надым" получил ранение в живот и был срочно доставлен в центральную городскую больницу. Через несколько дней, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Ранее ГУВД Пермского края, проведя проверку, пришло к выводу, что смерть К.Павлова наступила из-за его собственной неосторожности. Как установили в милиции, все участники охоты перед ее началом прошли инструктаж, это подтверждено записью в журнале по технике безопасности. Павлов правило не выполнил и оказался в 70 метрах от своей позиции.

Как установило расследование, К.Павлов выстрелил первым в кабана, оказавшегося между ним и В.БАБКИНЫМ. Глава профсоюза "Газпрома", находясь на установленной ранее позиции, также выстрелил, в результате пуля угодила в находившегося в 250 метрах К.Павлова.